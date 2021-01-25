台去年增34外國記者登記　成外媒報道大陸消息根據地

中國大陸政府去年3月宣布驅逐多名美國記者，並限制向外國媒體發出記者證，令不少外媒記者在過去一年陸續改駐台灣。《美國之音》周一（25日）報道指，現階段台灣成為這些外媒記者觀測並報道大陸消息的根據地。有記者認為，香港實施《港區國安法》後，已不可能作為觀測大陸的前哨站。

報道引述一名去年由北京改駐台北的美國記者指，美國記者被驅逐出境明顯是陸美雙邊議題，新聞機構本身沒法解決問題，要看美國總統拜登如何與大陸協商。但該記者認為，目前沒有看任何大陸想放寬規定、讓美國記者回到大陸的迹象。他又指，香港實施《港區國安法》後，作為觀測大陸的前哨站已不再可行，認為台灣有潛力扮演此角色，在新冠疫情、中美科技戰等方面可見，台灣的地位愈來愈重要。

自2016年起常駐台灣的瑞典記者悠野（Jojje Olsson）認為，外國記者的社群將持續在台灣增長，或至少維持相同水平。他指出，很多外媒希望駐亞洲的記者不要全集中在大陸，擔心風險太大；又稱在大陸持記者證的記者會受政府監視及追蹤，甚至令受訪者一同陷入危險。

台灣的外交部上月底公布統計數字，去年全年新增登記34名外媒記者，其中21人是美國媒體的記者，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等原先派駐大陸的多名記者。雖然部分外媒因應新冠疫情與中美角力影響，只計劃短期駐留台灣，但亦有媒體計劃長期在台灣派駐記者。