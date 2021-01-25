應對中國千人計劃　日要求科研費申請者申報海外資金

日本不少研究人員參與中國招攬科學人才的「千人計劃」，引起日本政府憂慮，擬加強規管。日媒周一（25日）報道指，文部科學省要求在2021年度起，向政府申請科研費的人，有義務申報曾接受的外國資金。本年度的主要申請已經截止，當局正着手審查。

《讀賣新聞》報道指，日本政府擔心技術外流，今年內將擬定方針，要求接受政府科研資助的人員，必須申報曾接受的外國資金、在海外的活動等。日本政府批出、名為「科學研究費助成事業」的科研費，主要資助隸屬國內大學或研究機關的研究員，但不包括學生；去年度有逾10.4萬人申請，其中約2.8萬宗申請獲批，資助金額共約2,200億日圓（164億港元）。

文部科學省表示，為了避免科研費集中發放給特定研究員，要求申請者若接受國內其他資助，就必須申報，但目前卻沒有掌握他們接受外國資金的機制。當局決定本年度、即今年4月起，要求科研費申請人申報有沒有接受或預定接受外國資金，包括內容、金額、研究期間等。接受外國資金的研究員仍可獲批科研費，但若發現虛報或隱瞞，將被取消資格。