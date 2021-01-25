涉包商銀行案　自治區銀監局3前正副局長開除黨籍

（左起）薛紀寧、宋建基和陳志濤被開除黨籍。

內地嚴查金融領域涉貪腐官員，中紀委周一（25日）通報稱，內蒙古銀監局前黨委書記、局長薛紀寧、前副局長陳志濤和宋建基，因涉及包商銀行案，被開除黨籍。3人於2013年至2017年已退休，另在該部門已有多名官員受查，包括前黨委委員劉金明去年因受賄罪判囚12年。

通報顯示，現年65歲的薛紀寧縱容包商銀行野蠻擴張和違法經營，助推包商銀行嚴重信用風險，造成惡劣影響；67歲的陳志濤為包商銀行野蠻擴張站台助威，嚴重損害監管權威和公信力；64歲的宋建基放縱包商銀行野蠻擴張，違規審批被監管機構增資擴股，違規審批設立村鎮銀行。自治區監委決定沒收他們違法違紀所得，將所涉問題和財物移交檢方審查起訴。

除涉包商銀行案外，薛紀寧被指與他人發生不正當性關係，利用監管職權和職務影響，為他人業務承攬、入股村鎮銀行等方面提供協助，收受和索取巨額財物，涉嫌受賄。陳志濤被指以權謀私，為他人在推廣銀行業務、引薦監管幹部、工作協調等方面提供幫助，牟取利益。宋建基被指違規提拔親友、為他人在貸款展期、利息減免等方面提供幫助，收受賄賂。

早前報道顯示，包商銀行2019年因嚴重信用風險，被央行、銀保監會聯合接管，去年該行因嚴重資不抵債，被央行提起破產清算，成內地首宗商業銀行破產案。當局介入調查後，查出當地銀監局多名官員涉嫌受賄，與被監管對象「貓鼠一家」，充當不法商人的「內鬼」。