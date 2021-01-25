多地停大型活動防疫　衞福部長指無需要封關

台灣的衞福部桃園醫院的新冠肺炎群聚疫情，預計超過5,000人需家居隔離，遍布桃園、新北和基隆等地。桃園市長鄭文燦周一（25日）宣布，當地停止寒假輔導、社團等活動，並停止外借學校空間，讓學生在家中線上學習。衞福部長陳時中宣布，周一並無新增境外或本土病例。

陳時中在記者會表示，在群聚疫情爆發時，第一時間認為防疫上出現小縫隙；到了醫院風險較低的綠區有病人和探病家屬確診，就認為是警訊，呼籲民眾要警覺，觀望這幾天居家隔離後再判斷疫情。他指，目前未需要升級管制措施，若個別單位或政府要居家上班避免人潮群聚，不反對地方政府宣布相關管制措施；又認為台灣暫未需要封鎖或增加邊境措施。

鄭文燦周一出席桃園市政府防疫專案會議表示，中央流行疫情指揮中心採取高強度防疫對策，市政府將協助發送居家隔離通知書、防疫包等。他宣布，為減少群聚風險，維持社交距離，2月底前停止或延期大型集會等活動。

新北市長侯友宜周一表示，市內醫院加強防疫措施，每名病人只准一人看護或探病，每次只能一小時，呼籲民眾非必要特殊狀況不要探病。新竹市長林智堅同日宣布，即日起停辦室外500人和室內100人以上的集會活動，暫停學校補課和社團活動等，彈性調整放學時間。