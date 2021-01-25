逾30名新冠患者出院後再染疫　市府加強隔離措施

上海某醫院的醫護人員進行核酸檢測。（中新社圖片）

上海近日出現多宗新冠肺炎本土病例。當地周一（25日）舉行疫情防控發布會，市衞健委主任鄔驚雷表示，有30多名早前染疫的患者出院後，接受14天隔離期間經檢測再度確診。當局決定即日起按照國家衞健委有關要求，對所有出院患者閉環轉運至各區隔離站，進行14天的集中或居家隔離。

鄔驚雷表示，根據有關指引的出院標準和出院後隨訪要求，開展出院患者管理和跟蹤隨訪工作。對體溫正常、呼吸道症狀明顯好轉，肺部影響明顯改善，連續兩次呼吸道標本核酸檢測顯示沒染疫的患者，予以出院。患者出院後需轉各區指定地點隔離，醫務人員每日上門開展體溫和症狀監測，並在隔離期滿前進行呼吸道標本核酸檢測，沒有染疫後方可解除隔離。

針對周日（24日）出現的本土病例，患者居於黃浦區，與上周四（21日）確診病例為父子關係，當日被集中隔離觀察期間出現症狀，事後經專家診斷為確診。截至周一，上海出現13宗本土病例，均已在市公衞中心接受治療。同時，累計排查密切接觸者380人，目前均已落實集中隔離措施，當中有8人已確診並對外公布。

會上，市商務委副主任劉敏表示，農曆新年將至，市政府高度重視主副食品市場保供穩價工作。市商務委和各相關部門在落實落細疫情防控各項措施的基礎上，全力保障主副食品供應平穩有序。目前，本市主副食品供應貨源充足、品種豐富，價格基本平穩。全主要批發市場，逾800餘家菜市場、2100家標準超市堅持春節不休市，保障節日市場正常營運。