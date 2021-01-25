金礦爆炸事故證實10人遇難　尚有一人失蹤

山東棲霞笏山金礦爆炸事故發生多天，日前成功升井救出11人。應急救援指揮部周一（25日）表示，經救援人員不停搜尋，再找到9名被困礦工，惟不幸均已遇難；連同上周四（21日）確認已遇難的1名礦工，10名死者的遺體周一已全部升井，目前尚有1名被困者仍在搜尋中。

當局周一舉行新聞發布會，煙台市市長陳飛表示，救援人員在周日（24日）下午至周一下午不停搜尋，再找到9名礦工遺體，連同先前已遇難的礦工遺體升井。至此，事故22名被困礦工中，11名生還，10名遇難，1名仍在搜尋。目前，六中段以上空間搜尋工作基本完成，由於積水較深加大搜尋難度。

陳飛表示，事故發生在本月10日下午1時15分左右，當時井筒傳出爆炸聲，並伴有很大震感，井口冒出濃煙。1個半小時後，井筒內再傳出巨響及衝擊波，相信發生了二次爆炸。由於二次爆炸加大了設施受破壞的程度，給清障工作帶來更大困難。從9名礦工的位置分析，相信他們是在一次爆炸後的攀爬過程中，受二次爆炸衝擊而遇難。

事故發生至今已15日，涉事企業山東五彩龍投資公司因未按規定於1小時內上報，私自組織救援，直至發現救援困難才於翌晚時通報當局。該公司負責人早前已被拘留，棲霞市市委書記姚秀霞、市委副書記兼市長朱濤已被免職。