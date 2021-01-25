三省區市新黨政領導亮相　一人跨省調任

內地官場近期出現密集人事調動，北京、湖南和廣西黨政領導均出現新面孔。另外，國務院同日任命現年47歲的國家信訪局副局長李自軍，為國家信訪局副局長；同時免去郭衞民的國務院新聞辦公室副主任職務。

政協北京市第十三屆委員會第四次會議周一（25日）舉行第三次全體會議，期間以不記名投票方式，選出王寧為副主席。現年51歲的王寧為山西清徐人，擁北京大學金融學在職研究生、經濟學碩士學歷，長年於北京任職。北京市政協原本有9名副主席，其中李偉今年1月因涉貪被雙開。王寧當選令市政協副主席維持9人。

此外，政協湖南省第十二屆委員會第四次會議周日（24日）開幕，山西省前副省長王成出現在主席台上，當地在周一發布省領導的個人簡介時，王成已出任湖南省委常委、組織部部長，至於原任上述職位的王少峰，則於去年12月轉任人力資源和社會保障部副部長、黨組成員。

另廣西自治區十三屆人大四次會議周一舉行第三次全體會議，補選自治區主席，經大會不記名投票，由藍天立當選。他曾任廣西黨委常委、政府常務副主席、政協主席和黨委副書記。藍是接替已屆退休之齡、去年已提出請辭的陳武。