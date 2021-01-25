紹興旱情嚴重　最大飲用水庫啟用以來首度限水

浙江近日出現自2013年以來最嚴重的旱情，其中紹興市自去年10月至今，累積降雨量僅87.4毫米，較往年同期雨量少近七成。周一（25日）凌晨，該市最大的飲用水水庫湯浦水庫水位降至21.5米，當地宣布對包括洗車在內等行業實施用水限制，是該水庫自2001年啟用以來首次。

湯浦水庫周一凌晨的水位，相較去年同期的28.9米，下降超過7米。紹興市原水應急調度指揮部隨即啟動湯浦水庫枯水期原水應急調度二級響應，實施供水總量控制，確保供應總量控制在去年同期日均供水量的70%，重點用水控制包括洗車等特種行業、道路灑水和園林綠化，限量供水給耗水量大的工業，保證居民和機關事業單位供水正常。湯浦水庫目前供水覆蓋紹興越城、柯橋、上虞3個區。

浙江省目前已30天無有效降雨，截至上周三（20日）全省大中型水庫蓄水總量215.6億立方米，較同期少9億立方米，基本能保證3個月以上正常供水需求。去年10月以來，紹興湯浦水庫流域累計單位面積平均降雨量僅127.5毫米，較往年同期少61.8%，當地已累計實施21次人工增雨。

除湯浦水庫外，紹興多個水庫同樣告急。內媒上周四（21日）報道，位於新昌縣的長詔水庫，水位降至114.58米，較正常水位下降16.58米，原本淹沒在水庫底部的小山體已露出水面。嵊州崇仁鎮貓狗岩水庫的水位亦明顯下降，大部分面積已露出泥土，去年12月更一度暫停供水。