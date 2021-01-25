夏博義倡修改《港區國安法》條文　官媒稱喪失基本專業和理性

香港大律師公會日前舉行改選，香港人權監察創會主席、資深大律師夏博義接替戴啟思出任新一屆主席。甫一上台，夏博義便被指歪曲抹黑《港區國安法》，並指希望特區政府修訂國安法部分條文，引起各界熱烈討論。有內地官媒今日(25日)發文批評，指夏博義言論已喪失了法律人基本的專業和理性，重申國安法完全符合基本法。

報道指出，國家安全是中央事權，港區國安法是由全國人大常委會制定的全國性法律，地方根本沒有修改香港國安法的權力。講出「希望特區政府修訂國安法」這樣的狂妄之語，顯然是沒有擺正自己位置，專業素養也令人抓狂。實際上，沒有國家安全，人權保障、司法獨立根本無從談起。又指自國安法實施以來，社會嚴重暴力的亂局得以扭轉，因遊行示威帶來的破壞性罪行的被捕人數減少5​​成。

報道又指，作為一個法律專業協會，大律師公會本應以法論法論事、堅定捍衞法治。但近年來該會立場趨向政治化，不斷利用自身話語權和社會影響力，助長禍港亂港活動，愈來愈為香港社會各界所不齒。又怒斥公會過去多次發布聲明，將矛頭對準特區政府和香港警察，事實上淪為了「煽暴者」及「縱暴者」。國安立法以來，大律師公會的一些人，故意歪曲解讀，企圖阻止香港國安法順利實施。