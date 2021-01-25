夏博義倡修改《港區國安法》條文 官媒稱喪失基本專業和理性
2021年01月25日 21:44
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內地官媒批評香港大律師公會新主席夏博義喪失了法律人基本的專業。
香港大律師公會日前舉行改選，香港人權監察創會主席、資深大律師夏博義接替戴啟思出任新一屆主席。甫一上台，夏博義便被指歪曲抹黑《港區國安法》，並指希望特區政府修訂國安法部分條文，引起各界熱烈討論。有內地官媒今日(25日)發文批評，指夏博義言論已喪失了法律人基本的專業和理性，重申國安法完全符合基本法。
報道指出，國家安全是中央事權，港區國安法是由全國人大常委會制定的全國性法律，地方根本沒有修改香港國安法的權力。講出「希望特區政府修訂國安法」這樣的狂妄之語，顯然是沒有擺正自己位置，專業素養也令人抓狂。實際上，沒有國家安全，人權保障、司法獨立根本無從談起。又指自國安法實施以來，社會嚴重暴力的亂局得以扭轉，因遊行示威帶來的破壞性罪行的被捕人數減少5成。
報道又指，作為一個法律專業協會，大律師公會本應以法論法論事、堅定捍衞法治。但近年來該會立場趨向政治化，不斷利用自身話語權和社會影響力，助長禍港亂港活動，愈來愈為香港社會各界所不齒。又怒斥公會過去多次發布聲明，將矛頭對準特區政府和香港警察，事實上淪為了「煽暴者」及「縱暴者」。國安立法以來，大律師公會的一些人，故意歪曲解讀，企圖阻止香港國安法順利實施。