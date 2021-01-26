內地探險家墮冰瀑亡　驚悚錄音曝光網民質疑死因

自稱「西藏冒險王」的四川廣安男子王相軍，去年12月20日在西藏嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑遇難。惟近日網傳他生前時手機拍攝的影片，經降噪處理後出現人聲對話，惟內容令人毛骨悚然，網民質疑王的死因並不單純。

報道指，網民發現王相軍逝世前一天所發布的影片中夾雜人聲，經過多次降噪、慢放等技術處理後，聽到多個對話聲音，惟內容令人髮指。對話包括，「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。片段流出後，網民亦質疑王的同伴小左。

小左其後在社交帳戶回應，稱有關片段是在去年12月9日至12日拍攝，即王出事前約兩星期，當時他們相約至恰青冰川，王相軍一個人在冰川裏拍片。他又呼籲網民，不要相信利用事件「炒熱度」的人。

惟王相軍的家人事後向內媒透露，他們在王相軍的手機找到一段時長約32秒的落水影片，時間顯示發生在去年12月20日上午9時21分，但與小左曾直播中指出的上午11時相差甚遠。而小左事後向內媒解釋，因手機在沒有信號的地區，拍攝的時間會有錯亂。目前，嘉黎縣公安局表示，對王相軍的影片高度重視，已介入調查。