半導體協會促請拜登政府　檢討對華出口管制

默諾切（小圖）去信雷蒙多，糾正華府加強封殺華為的措施。

國際半導體產業協會（SEMI）周一（25日）呼籲美國，檢討前總統特朗普政府的出口管制政策，並促請新任商務部長基於國家安全理由限制向中國出售美國技術同時，需與盟友合作。

代表全球半導體設備等製造商的SEMI指出，美國前朝政府的單邊規定，或令任何潛在利益恐隨時間而降低效果，同時也令美國科技產業蒙受不必要損害，亦使美國出口商面臨報復風險。

至於SEMI主席兼行政總裁默諾切則致函候任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），內容提及多邊管制可建立公平競爭環境，產生最大效果，將減少美國安全及經濟競爭力損害。他在信中同時批評特朗普政府，實施規則時甚少採納公眾意見，亦缺乏明確全面政策，指出這種「十分不尋常的過程」造成意外結果。

默諾切最後敦促雷蒙多，盡快糾正華府去年8月加強封殺中國科技巨企華為的措施，指它無意間影響某些外國製造的半導體生產及測試設備。美國商務部去年8月擴大對華為的出口管制，包括限制華為取得晶片，以及將21個國家中，共38間華為子公司列入實體黑名單。