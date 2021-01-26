德執政黨支部舉行大會　華為成頭號贊助商惹議

德國執政黨基督教民主聯盟（CDU）支部日前在巴登-符騰堡州（Baden-Wurttemberg）舉行黨代表大會，有人發現中國電訊商華為是該會議的贊助商，更疑似被排在感謝名單首位，引起爭議。

CDU在巴登-符騰堡州的支部上周六（23日）舉行第75屆黨代表大會，會議以視像形式舉行。其官網上除發布會議影片外，還照慣例鳴謝贊助企業和機構，當中包括華為。鳴謝介紹中稱，華為是德國手機和許多固網電話營運商的長期合作夥伴。

有德國法學學者指出，巴登-符騰堡州是名車奔馳和保時捷的總部所在地，該州一向注重中國市場。另有外媒引述德國學者質疑指，華為是贊助商致謝名單中唯一非德國背景的公司，批評CDU以商業利益為重，屢向中方妥協，背棄德國的民主價值。

另外，德國雜誌《明鏡周刊》報道，逾百名當地的中國問題專家及人權運動人士聯名發表公開信，呼籲歐盟停止其早前與中國簽訂的《中歐投資協定》。信中批評，歐盟未有要求中國政府承擔有意義的責任，以確保北京停止「其種族清洗罪行和非法強迫勞動問題。」德國經濟部長阿爾特邁爾周一（25日）受訪稱，該協定並非一個錯誤，就如中美貿易協議旨在創造公平競爭環境。