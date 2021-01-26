市政協前副主席李偉涉受賄被捕　由檢察機關起訴

北京市政協前黨組成員、副主席李偉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院近日以涉嫌受賄罪對李偉作出逮捕決定，案件正進一步辦理中。

中央紀委國家監委對李偉嚴重違紀違法問題進行立案調查，指他喪失理想信念，背離初心使命，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請。他涉嫌不按規定報告個人有關事項，違規收受禮品及禮金，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份。他亦被指大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在房地產開發建設、消防工程審核驗收等方面牟取利益，並非法收受巨額財物。

調查指，李偉嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂，性質嚴重，影響惡劣，應嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定開除李偉的黨籍，由國家監委開除其公職，終止其北京市第十二次黨代會代表資格，收繳其違紀違法所得，將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

李偉於1963年5月出生，1987年1月入黨，1982年12月參加工作，在職大專畢業，為高級管理人員工商管理碩士。他曾任北京市政府辦公廳副處級調研員，市政府駐海南省辦事處黨委書記、主任（副局級），市委副秘書長、政法委常務副書記，北京市政府秘書長、辦公廳黨組書記、主任，北京市政協黨組成員、副主席等職務。