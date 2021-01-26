捲廁所沉屍案坐冤獄逾11年　男子獲賠205萬人民幣

新疆男子李建功捲入轟動一時的「廁所沉屍案」，因殺人罪成被判死緩，入獄逾11年。法院其後因他曾遭刑訊逼供，加上原審證據不充分，重審後改判無罪釋放。李男家屬周一（25日）公開法院的國家賠償決定書稱，獲賠償近205萬元（人民幣，下同，約250萬港元）的人身自由賠償金及精神損害撫慰金。

李男的妹妹李翠紅表示，哥哥被錯誤關押多年，對上述賠償金額不滿意，將與律師商討是否再次向法院提出賠償申請。李女表示，哥哥目前對社會仍然難以適應，入獄時39歲，釋放時51歲，又稱「老父親身體不好，他現在也沒法出去找工作，就在家照顧老父親」。

國家賠償決定書顯示，兵團第二師中院上周三（20日）公布相關賠償金額，並在侵權行為影響的範圍內，為李建功恢復名譽、賠禮道歉。法院強調，因該院的錯誤判決，致使李建功被羈押4,37​​8天，人身自由受到侵害，日常生活、工作、社會評價都受到影響，願支付賠償。

案發於2007年12月，當地某水泥廠廁所化糞池內發現一具女屍，頭部有鈍器擊打傷痕，警方調查發現死者是廠內一名75歲退休女工，疑李男與對方發生衝突後殺人。直到2019年李男被改判無罪，其後向法院申請國家賠償，包括侵犯人身自由賠償金151.8萬元（約185萬港元）、精神損失費950萬元（約1,157萬港元）等，共約1,153.8萬元（約1,405萬港元）。