男子坐14年冤獄後得雪　法院公告賠332萬人民幣

山東省臨沂市男子張志超於2005年只有16歲時，被指強姦及殺害一名女生，因遭刑訊逼供而認罪，蒙冤入獄14年後，始改判無罪釋放。他去年6月遞交國家賠償申請書，山東省高級人民法院周二（26日）通報稱，他獲得332萬元（人民幣，下同，約404萬港元）賠償。

張志超去年向法院申請國家賠償，索賠金額為788.9萬元（約961萬港元）。通報顯示，臨沂中院周二已審結該索賠案，充分聽取了張男及其委託代理律師的意見，雙方進行多次協商，就賠償相關事項達成一致，法院最終作出上述賠償決定。賠償金綜合考慮張男被限制人身自由及精神損害的具體情況、本地平均生活水平等因素。

當年臨沭縣第二中學分校的廁所內發現一具女屍，死因是被他人暴力勒死。警方懷疑同校學生張志超有重大嫌疑，2006年經臨沂中院開庭審理後宣判，張男姦殺罪成判囚終身。張男與家人多次向法院上訴無果，直到去年1月法院再審認為，被告與證人證言存在矛盾，認定此案事實不清、證據不足，在偵查階段辦案程序方面存在明顯瑕疵，數次訊問地點和時間不符合法律規定，遂撤銷原審判決。