地方為防山火　推實名制銷售打火機火柴

四川近年多次發生奪命山火，前年3月在涼山州木里縣發生的森林大火，共奪走31名消防員性命；去年3月，涼山州西昌市的山火再有19名消防員殉職。近日四川甘孜州政府提出，為加強火源管控，針對打火機及火柴等實施實名制銷售。

本月初，甘孜州政府頒發2021年森林草原防火令，內容提到在森林草原高火險期，各行業主管部門、國有林保護管理單位要加強防火檢查和巡山護林。同月12日，在州政府召開的森林草原防滅火指揮部辦公室會議上，再次要求各地在高火險期實施打火機、火柴等火源火種實名制配額管理。3日後，甘孜州巴塘縣市場監管局對當地部分商店暗中查訪，發現7家商戶未落實相關的實名制銷售登記管理制度，下令商戶停業整頓。

除控制火源外，四川近期亦對野外用火加強執法。其中，涼山州金陽縣一對父女於本月5日在農地工作期間，因天氣寒冷，利用雜草生火取暖被查獲，最終該名父親遭行政拘留10日並罰款500元人民幣（約610港元）。對於上述措施，有人質疑成效，更有網民留言，「這樣荒誕不經的社會管理手段會寫進史書，留下罵名」。