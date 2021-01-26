中國新西蘭簽升級自貿協定　木材製品享免關稅優惠

中國商務部周二（26日）證實，時隔12年後中國與新西蘭正式簽署「升級版」自由貿易協定，未來10年價值30億紐元（約167億港元）的新西蘭木材和紙品，可獲免關稅優惠進入中國；新西蘭則增加中國公民在當地申請就業的配額。

中國商務部長王文濤與新西蘭貿易及出口增長部長奧康納（Damien O’Connor），以視頻方式簽署升級自由貿易協定。中國商務部指，中方會在區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）基礎上，對新西蘭進一步開放航空、教育、金融、養老、客運等領域。

新西蘭在特色工種工作許可安排中，將中國公民申請量較大的漢語教師和中文導遊就業的配額，在原有基礎上分別提高到300名和200名。奧康納表示，新西蘭對中國出口的乳製品保障關稅會在1年內取消；奶粉則為3年，所有出口乳製品會在2024年前免關稅，認為達成協議將進一步加深雙方關係。

新西蘭在2008年和中國簽署自由貿易協定，成為首個已發展國家與中國簽署同類協定。中國現時是新西蘭最大貿易夥伴，每年貿易額逾320億新西蘭元（約1,784億港元）。惟雙方關係在阿德恩政府領導下經受考驗，新西蘭曾批評中國對太平洋小國施加影響力，並關注新疆的維吾爾族人權問題，更曾支持台灣加入世界衞生組織。