施克輝接任港澳辦紀檢組長　主張加強粵港澳反腐敗

國務院港澳辦有人事變動，中央紀委國家監委駐國務院港澳辦紀檢監察組組長潘盛洲退休，由廣東省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任施克輝接任。施曾擔任港澳辦主任夏寶龍及國家副主席王岐山的「大管家」。

63歲的潘盛洲將退休，由施克輝接替為第3任紀檢組長，同時負責港澳兩個中聯辦的紀律檢查事務。於港澳辦官方網站「辦領導」一欄，已經列上施克輝的資料，排名於副主任鄧中華、黨組成員向斌之前；但排在副主任宋哲、黃柳權之後。根據資料顯示，施克輝是全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍的浙江舊部。

施克輝現年59歲，是浙江浦江人。於2012至2014年，曾擔任浙江省委辦公廳副主任、省委副秘書長，當時的省委書記是夏寶龍，他等同於夏的「大管家」。此外，施於2014年進京，擔任中央紀委副秘書長兼辦公廳主任，相當於時任中紀委書記王岐山的「大管家」。2016年明確擔任副部長級，2017年空降廣東擔任省委常委及省紀委書記。

施克輝對於港澳事務相當了解，曾會見香港廉政專員白韞六、澳門廉政專員張永春，主張加強粵港澳反腐敗合作，為粵港澳大灣區建設保駕護航。