增1宗輸入新冠病例　醫院群組3262人需隔離

台灣周二（26日）公布新增一宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者為一名從墨西哥返回的40多歲台灣男子。至於近日爆發大型群聚疫情的衞福部桃園醫院群組，雖然連續兩日無新增確診個案，但防疫部門針對兩名早前的確診者，增列195人為檢測對象，而涉及該群組的居家隔離對象已增至3,262人。

台衞福部長陳時中在周二的記者會上稱，最新確診患者於去年11月到墨西哥出差，本月3日起出現鼻塞、喉嚨痛及咳嗽等症狀，同月6日發現染疫，翌日起分別於當地酒店及醫院隔離兩周。他其後以就醫為由提出國際緊急醫療專機申請獲批，周日（24日）返台後住院隔離，經檢測周二確診。由於患者乘專機獨自返台，因此無接觸者。至今台灣累計891人確診，當中7人死亡。陳時中稱，周三和周四（27和28日）料不多於5萬人趁春節返台，按以往經驗料1萬人當中約5人確診。

至於已有15人確診的桃園醫院群組，醫院目前除11樓護理之家外，其餘樓層均列作高風險區。為確保不會成為防疫缺口，當局已為該處院友和工作人員共89人檢測，除一人未有結果，其餘均無感染。另有傳該院急症室護士透露，病人被列作隔離對象，自己卻未列入，引起外界關注隔離對象的界定標準。陳時中表示，會盡快要求醫院報告並展開疫情調查。