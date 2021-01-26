美國之音及自由亞洲電台高層換血　疑肅清特朗普支持者

美國總統拜登上任後，立即將負責對外廣播事務的美國國際媒體署（USAGM）前行政總裁帕克撤換，由台裔的資深新聞工作者趙克露接替。而早前由前總統特朗普親信帕克安排到美國之音、自由亞洲電台等的高層，近日亦相繼遭換血。

帕克去年中出任USAGM行政總裁後，時任美國之音正副台長貝內特和舒高瓦拉雙雙辭職，自由亞洲電台台長方貝（Bay Fang）及其他由政府監管的媒體主管也遭開除或離職。帕克於去年12月聘用賴利和羅賓斯擔任美國之音正副台長，葉望輝則任自由亞洲電台台長。有美媒指出，民主黨因擔心這些由政府設立和資助的媒體，變成支持特朗普的宣傳工具，因此進行肅清。

趙克露上任後，隨即調整上述職務人選，分別聘用資深傳媒人洛佩茲（Yolanda Lopez）暫代美國之音台長。而今年1月向時任國務卿蓬佩奧追問特朗普支持者闖國會一事後被解僱的美國之音記者韋達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara），也獲得復職。方貝則重返自由亞洲電台，擔任總裁一職，她以往主要負責監督北韓強迫勞動與中國新疆再教育營等調查報道。