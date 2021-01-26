嘉陵江重金屬超標1.7倍　疑冶煉廠排廢水所致

北京清華大學學生朱令，1994年因重金屬「鉈」中毒，導致視力及智商出現嚴重退化。警方懷疑其孫姓室友有重大嫌疑，此案至今未有定論，惟鉈中毒則引來關注。近日有消息指，長江上游嘉陵江及其支流青泥河出現鉈濃度異常情況，甘肅和陝西交界鉈超標1.7倍。當局調查發現，位於甘肅隴南市一鋅冶煉廠處理的廢水中鉈濃度異常，目前已全面停產自查。

甘肅省生態環境廳上周三（20日）通報稱，嘉陵江水中鉈濃度異常，兩地政府隨後啟動環境污染三級響應和四級應急響應。相關專家在青泥河兩處河道中設置降解池，加入有氧化殺菌作用的高錳酸鉀入水中溶解，此物質不會對生態環境和動植物造成影響。陝西政府則採用引水導流、築堰攔污、投放藥劑、沉澱降污等方式，處理上述問題。

據生態環境部官網發布的標準顯示，鉈的標準限值為0.0001㎎/L。經省環境監測中心站監測，截至周一（25日），青泥河成縣水質的鉈濃度在0.00003mg/L（毫克/每公升）至0.0004mg/L之間，檢驗結果顯示，目前鉈濃度仍處於超標狀態。

隴南市成縣政府上周五（22日）發布消息稱，當局對市內所有化工和礦企業全面排查，發現「成州鋅冶煉廠」排出的廢水鉈濃度異常。縣政府責令企業立即切斷廢水排放源，停止生產。

資料顯示，鉈是一種強烈的神經毒物，毒性高於鉛和汞，通過飲水、食物、呼吸等途徑，鉈可以進入人體積聚，引起急性中毒。患者會出現毛髮脫落、肢體麻木、疼痛、嘔吐等症狀，嚴重會損害肝腎臟。早年報道稱，朱令在校期間，離奇出現鉈中毒的症狀，最終在互聯網上確診和救治。由於朱令沒有鉈的接觸史，警方認定為是投毒事件，懷疑是孫姓室友所為。警方認為孫女是「唯一能接觸到鉈的學生」，並於1997年將她帶走調查，最終被釋放。