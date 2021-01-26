陳水扁公務機要費案更二審開庭　陳致中夫婦否認洗錢

台灣的前總統陳水扁等人被控涉公務機要費案纏訟15年，陳水扁因健康狀況不佳，5年前被裁定停審至今。台灣高等法院更二審周二（26日）再度開庭審理，傳喚陳水扁的兒子陳致中與後者妻子黃睿靚到庭應訊，二人均否認洗錢，陳致中強調只是母親吳淑珍指示到銀行開戶。

陳致中夫婦到庭應訊，其委由律師表示，他們只是依照吳淑珍指示，到銀行辦理開戶，至於帳戶內的錢是否為龍潭購地等貪污案的資金，或是選舉時的結餘款，他們並不清楚。檢方認為，當初民進黨提案修正會計法，有將公務機要費列入除罪化範圍內，但經黨團協商後只留下特別費，有意排除公務機要費，法律明卻，且陳致中、黃睿靚也沒有爭執，確實無需調閱立法過程；法官庭末諭知全案候核辦。

陳水扁涉嫌貪污公務費、南港案、龍潭購地及疑洗錢案，他與妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人在2008年被起訴。案件歷經三審審理及發回後，部分南港案、龍潭購地已判決有罪確定，只剩公務機要費及洗錢案目前做二審審理。陳致中、黃睿靚被控幫助陳水扁及吳淑珍洗錢部分，二審時刑度獲減輕，陳致中、黃睿靚分別被判囚1年2個月及1年，兩人共罰款5,000萬元新台幣（約1,404萬港元）。