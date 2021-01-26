劉曉明離任前刊文　促中英超越意識形態開展合作

擔任中國駐英國大使11年的劉曉明，今年經已65歲，上周三（20日）證實將會離任並返回中國。他周一（25日）在當地報刊發表署名文章，回顧在英國的歲月，表示百感交集、思緒萬千。他衷心希望中英雙方堅持相互尊重，打造超越社會制度和意識形態差異的雙邊關係，開展互利共贏的合作。

他談到自己是中英關係史上任期最長的駐英使節，也是中國史上任職時間最長的駐外大使。英國是他47年外交生涯的最長和最後的一站，對此他感到幸運和珍惜，稱任內有幸見證並參與了中英領導人互訪，接待過兩名訪英的總理，又陪同過多名英國前首相和威廉王子等人訪華。中國領導人於2015年訪英，更開啟了兩國關係的黃金時代。

劉曉明指出，中英貿易額從2010年的501億美元（約3,907億港元），躍升至2020年的923億美元（約7,199億港元），華對英投資及英對華出口分別增長近20倍。兩地留學生和市民往來亦翻近一倍，足證兩國合作廣度和深度持續拓展。

他又表示，在其任內的中英關係雖然並非一帆風順，又因歷史文化、社會制度、發展等原因，在一些問題上難免存在分歧，但回顧兩國交往的歷史和實踐，蛋調只要雙方遵守國際法和國際關係基本準則，關係就會向前發展。