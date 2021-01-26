礦難生還者憶述受困14天　僅靠巷壁滲水續命

山東棲霞市本月10日發生礦場爆炸事故，10名礦工不幸罹難，但有11名生還者被救出。其中一人周二（26日）向內媒憶述受困14天的慘痛經歷，他表示起初7天內沒有進食，僅靠巷壁滲水續命，「水很硬，但是為了保命，大家強忍着喝一點。」

杜姓礦工原負責水泵和配電室安裝的工作，當日他在礦井內突然聽到一聲巨響，隨即地動山搖、煙塵飛舞，能見度只有2至3米。他意識到發生爆炸後，曾和身邊同事嘗試爬到井內其他部分，希望與其他礦工會合，並約定如果發現出口就通過敲擊、電筒發光等信號聯繫。詎料期間又發生爆炸，他們便不再敢貿然攀爬。

杜男表示：「這是一個新礦井，沒有食物和水的儲備。（以往）每天到飯點，都是上邊的工人送飯下來。」所以爆炸初始，他們連續一周都沒能進食，「實在渴得不行了，就喝一點巷壁上滲出的水」，大家彼此互相打氣才能堅持下來。

直至本月17日，救援隊用鑽孔打通部分通道，獲悉杜男一行人所在位置，地上地下相距約583米。雙方利用吊繩傳遞紙條，以交換重要資訊，又從地面傳來食物和水，經過7天的努力，終於在周日（26日）獲救。杜男稱：「看着離井口愈來愈近，有一種重生的感覺。」