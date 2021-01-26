敦煌非法伐木調查報告　林地查無大面積減少

內媒本月上旬報道，甘肅省敦煌市陽關沙漠防護林遭「剃頭式」砍伐，從2萬畝驟降至不足5,000畝，葡萄種植面積卻多達1.3萬畝，引發輿論强烈關注。省政府周二（26日）發表調查報告，指未發現林地大面積減少和綠洲沙化的現象，不存在威脅生態環境情況。

根據《敦煌市陽關林場防護林被毀問題調查情況通報》，該林場成立於1963年，2000年錄得總經營面積為2.57萬畝，其中防護林面積約6,500畝，葡萄園地3,000畝，其餘約1.6萬畝是生活用地和未利用地；2006年為提高經營效益和解決職工生計，葡萄園地面積增至3,304畝；2007年有葡萄酒業公司承租2,000畝林地，並在2009至2012年間，將其中的567畝林地改造成400畝葡萄園地和167畝棗園。

報告指出，根據最新衞星數據顯示，目前林場防護林面積為6,979畝，與約20年前相比有增無減，內媒反映「被毀」的「2萬多畝林地」其實是林場總經營面積，「1.3萬畝生態林面積」其實包括喬木地、灌木地、苗圃地、葡萄園地和部分未成林造林地，以及道路、水域、建設用地等生活用地；至於葡萄園地面積，目前約有3,704畝，與約20年前相比增加704畝，但該數值已維持8年。

另外報告又稱，敦煌和陽關兩處相距有約70公里、總面積約1,400平方公里的綠洲，涉事林場只是其中小部分，且裏面的綠洲和植被面積從10年前就沒有明顯變化，附近水資源流量更是從1983年起就穩定小幅增長，因此不存在威脅敦煌生態環境的情況。不過針對輿論關注，當局表示將加强林場的生態保育工作，改善以往薄弱環節。