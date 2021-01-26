台旅遊平台Klook遭指控屬陸資背景　官方：不實指控

繼台灣易遊網旅行社日前被爆其背後為中國攜程網後，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強周二（26日）表示，台灣的網絡旅行社「Klook客路」為陸資違法投資，敦促經濟部投資審議委員會依法命其撤資。Klook其後就事件回應，指莫須有的不實指控。

賴中強周二與台灣公民陣線秘書長江旻諺、組織部主任許冠澤在台灣的立法院召開記者會，指依兩岸人民關係條例規定，台灣現行法制尚未開放陸資來台經營旅行社，Klook已屬違法，且消費者的個人資料恐有外洩風險，已向經濟部投審會檢舉，要求主管機關就以上問題，依法命Klook撤資並予以裁罰。

賴中強又指，Klook的資訊部門位於深圳，有充足的行政手段要求境內或境外受大陸控制的商務機構，以國安理由配合提供個資，質疑Klook在台灣市場達相當營運規模，又多次和地方政府簽訂合作意向書，大陸非常可能透過深圳Klook取得台灣民眾個資。

Klook台灣資深市場行銷總監林耀民事後表示，指控Klook是陸資根本是莫須有的不實指控，Klook的總部在香港，但完成融資的都是全球知名的投資機構，且最大資本是來自美國跟日本，這些都是公開揭露的資訊。他強調，民團指控都是錯誤指控，Klook覺得非常遺憾，會主動跟主管機關說明，也認為清者自清，經得起考驗。