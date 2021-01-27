試運不足6天停駛　台兩黨視察捷運工廠質疑事故原因

台中捷運去年底試運不過6天，就因發生重大故障而停運，國民黨和民進黨兩黨議員，周二（26日）共同前往生產涉事捷運的機廠進行視察，有議員認為，政府和廠商曾指故障原因是組裝問題，事後卻為列車改善軸心設計，質疑後者才是事故起因。

議員當日在中捷綠線北屯機廠聽取簡報、審查新舊款軸心設計、牽引器組裝與聯結器安裝等視察行程。國民黨議員李中表示，事發後台北市捷運工程局和廠商「川崎重工」經調查，認為軸心斷裂的原因是組裝問題造成垂直運動時軸心卡住，事後卻訂製新版的優化升級軸心，質疑當初説法是否真正事故原因。

民進黨議員鄭功進質疑，停駛至今已逾2個月，相關單位卻無完整具體地說明真相，強調應該講清楚斷軸原因，無論是原廠材質先天不良還是組裝的後天疏失。

廠商回應表示，組裝是故障主因，當時牽引器無法在垂直方向正常運動，導致軸心因上下反覆撓曲疲勞斷裂，而在全面審視後，發現軸心的降伏強度、抗拉強度與硬度均不符合原設計標準，在慎重態度下才決定以改善軸心設計方式，更綜合性解決問題。