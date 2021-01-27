新冠疫情致客流不足　多個高鐵班次「因故停運」

農曆新年將近，國內市民均欲回鄉與親友過節，惟因中央因新冠疫情呼籲大眾「就地過年」。有不少網民周二（26日）向內媒後映，發現陸續收到部分高鐵路線「因故停運」的短訊提示。內媒記者事後向客服人員查詢，對方表示部分高鐵列車因客流不足而相繼停運。

在浙江杭州打工11年的尚黑（化名），因疫情防控已有2年沒有回家了。他表示，本月13日按照火車票提前30天發售的安排，早早地買了下月6日杭州回山東的G62車次。未料，其手機在周二收到「因故停運」的短訊提示，並提醒他在規定時間內登錄有關網站或到鐵路車站辦理退票手續。

內媒得悉後，致電聯繫有關客服工作人員，後者根據提供的車次信息回應，部分高鐵列車因客流不足而停運，且有同樣情況的列車班次並不只發生尚黑身上，北京來往山東的多班列車均同樣「因故停運」。

工作人員建議，已購買相關車次的乘客可辦理退票，鐵路部門於本月13日曾對外公布，調整預售期及退票費率規則的公告，指為配合各地政府落實疫情防控常態化措施，自發售2月12日（初一）車票起，鐵路車票預售期調整為15天，即1月29日起開始售2月12日（正月初一）的車票；1月14日至1月28日只發售2月11日（除夕）及以前的車票。