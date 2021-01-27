崔天凱指拜登政府耐心對華是好事　政策仍待觀望

美國總統拜登的新政府周一（25日）表示，美方將採取「戰略耐心」的謹慎姿態為對華新方針，為對華立場定調。中國駐美大使崔天凱受訪時回應指，有耐心是好事，但還不夠；又指對美國新政府對華政策要看清虛實，美國最應該恢復的是「大國的樣子」。對於中美貿易戰會否持續，崔天凱認為中美可以發展互利共贏的經貿關係。

在周二（26日）播出的節目中，崔天凱回應拜登政府的對華方針，稱有耐心當然是好事，但希望美方能好好回顧近年的對華政策，找到癥結所在，採取積極而符合實際的對華政策。對於美國把中美定義為戰略競爭關係，他認為美方對中國內外政策的一些看法不太準確，呼籲客觀地認識中國；而拜登政府的對華政策陸續出台，他們要「看清虛實，看懂意圖」，中美關係戰略框架能否達成共識取決於美國政策。

崔天凱認為，中美如要發展健康穩定的關係，有一個根本的問題要明確回答，就是這兩個歷史、文化、社會制度很不相同的國家，能不能、要不要在21世紀的世界上和平相處、聚焦合作、管控分歧、來真正造福於兩國人民及國際社會。他稱，美國最應恢復的是「大國要有大國的樣子，大國要有大國的智慧、大國的自信、大國的樂觀、還要有大國的勤奮」；又指華裔學者及留學生在美受到政治迫害，對此堅決反對，但相信美國還會成為大家留學目的地之一。

對於中國駐休斯敦總領事館、美國駐成都總領事館會不會恢復開放，崔天凱指解鈴還需繫鈴人，美方應表現出誠意和善意，拜登政府剛上任不久，雙方未開始討論這個問題。至於中美貿易戰會否持續，他指中方做了很多努力落實中美首階段貿易協議，如有人要把貿易戰強加給中國，他們亦會奉陪到底；又認為若某方作出錯誤選擇走向對抗，中美關係會比現在更壞，中美合作是唯一正確選擇。