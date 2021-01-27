涉嫌受賄罪　國家開發銀行山西省前分行行長被雙開

中紀委周三（27日）通報，國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌受賄犯罪，被雙開（開除黨籍和公職），收繳其違紀違法所得，所涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物依法處理。

王雪峰去年8月涉嫌嚴重違紀違法受查。經查，他多次違規收受貸款客戶禮金，違規借用貸款客戶車輛，違規經商辦企業，搞權色交易；違規參加貸款審議會議並作引導性發言，造成不良影響；利用職務便利洩露商業秘密，且非法收受他人巨額財物。

中紀委通報指出，王雪峰長期利用職權大搞權錢交易，「親」、「清」不分，與不法商人沆瀣一氣，甘於被圍獵，嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。「親」指親切、親和，積極幫助企業解決難題；「清」則指廉潔、清白。

王雪峰是北京人，出生於1961年1月，碩士研究生學歷。他1994年9月進入國家開發銀行，2003年7月至2016年2月，先後任國家開發銀行企業局副局長，國家開發銀行山西省分行黨委書記、行長。2016年2月至2019年7月國家開發銀行評審二局局長其後一直任職國家開發銀行專家委員會資深專家（正局級）。