大陸派多架軍機飛台空域　前美國防官員：或熟悉對台作戰

中國大陸近日接連派出大量軍機飛入台灣西南防空識區，時值美國總統拜登剛上任，引起關注。前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）認為，解放軍或藉此熟悉對台作戰模式，未必是外界認為的向拜登發出警告信號。

唐安竹曾於美國前總統奧巴馬及特朗普政府擔任國防部中國事務官，現為新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員。他近日接受德國媒體訪問時指出，外界很難知道解放軍每次軍事行動背後的真正意圖，但這波軍事行動不僅是發出政治信號，亦是自2016年以來解放軍在台灣海空域行動增加的證據。

他認為，解放軍最近的軍事行動可能是常態軍事訓練，藉此讓解放軍空軍熟悉一旦台海爆發衝突，他們可能遇到的情況，並且測試台灣如何作出防空反應。他表示，不太清楚解放軍是否在向拜登政府發出任何信號，但不能否認行動時機與拜登政府就職十分接近，而美國國務院及時作出回應，顯示新政府對中國議題有一套清晰的想法。

此外，美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）在報章撰文，敦促華府以加強情報蒐集、導彈部署、軍力調度及定期操演，阻嚇北京對台動武，避免美國喪失信譽、任憑中國在區域內擴張力量。加拿大主流外交政策智庫日前刊文探討「為何台灣需要加拿大的支持」，呼籲加拿大應和盟國合作協助台灣提升國際地位，並將台灣納入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）等國際組織。