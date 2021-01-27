中交建被踢出100億美元機場項目　菲律賓否認與美制裁有關

中國交通建設集團2019年成功投標，與菲律賓企業合作改建馬尼拉南面的甲米地省桑萊岬國際機場（Sangley Point International Airport），項目總值100億美元（約780億港元）。但該菲方周三（27日）突然宣布取消上述合作，因為對方誠意不足，否認與中交建被美國列入黑名單有關。

中交建和菲律賓企業MacroAsia原合作贏得標案，與甲米地省政府合作升級改造桑萊岬國際機場，是立場親華的總統杜特爾特2016年上台以來，中資公司參與的最高額投資標案。但MacroAsia周三向證交所表示，去年2月12日發布的桑萊岬國際機場項目的評選和中標通知被取消。

甲米地省長雷穆拉（Juanito Victor Remulla）表示，中交建的文件有3至4個不足之處，認為這表明他們沒有完全投入到這個項目中；至於美國指控中交建參與在南海建設及把人工島軍事化，去年8月將之列入黑名單，但他否認兩者有關。雷穆拉在Facebook表示，當地政府將開始新的談判，尋找私營合作夥伴加入改建機場項目。