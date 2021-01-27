國台辦：禁止台肉類製品進口　嚴正警告「台獨」勢力

大陸國台辦周三（27日）舉行例行新聞發布會，表示因應台灣開放含瘦肉精的美國豬、牛進口，加上當地有高致病性禽流感等疫情，大陸已嚴禁所有由台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類製品進入大陸。有關部門目前已加強查驗，如果消費者發現市面上有相關肉類產品，可以向監管部門反映。

國台辦發言人朱鳳蓮又提到，台灣民進黨近日宣稱「制憲公投」，並要求刪除有關「國家統一」的表述。中方批評個別「台獨」分子的滋事挑釁行徑，堅決予以嚴厲打擊，希望台灣社會各界認清危害。美國國務院近期屢就就涉台問題發聲明，民進黨日前則對大陸宣布制裁蓬佩奧等人說三道四，顯示雙方臭味相投，一定會受到歷史的審判和嚴懲。

對於解放軍軍機近日密集在台海實戰訓練，國台辦發言人朱鳳蓮表示，為有效應對外部勢力干涉，中方不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。中方堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警告外部勢力停止干涉，嚴正警告「台獨」分裂勢力停止挑釁。

另外，對於台灣的衞福部長陳時中表示台灣核酸檢驗比較準，大陸整批檢測準確度低，所以台灣自費篩查費用比大陸高出19倍。朱鳳蓮反駁指，大陸「單獨檢測」準確度相當高，陳時中只提「整批檢測」是混淆概念，批評陳氏企圖糊弄、矇騙台灣民眾。此外，大陸疫苗接種為自願且安全，民進黨當局和島內某些媒體誣衊抹黑，是用心卑劣。