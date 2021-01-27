欲賄賂領導不果　前銀行行長違法放貸囚13年半

山東省煙台銀行前行長石學東，去年6月被通報違紀違法，經查兩月後被開除黨籍及公職，其所犯受賄和違法發貸案件，近日於山東省招遠市人民法院一審宣判，石被判處有期徒刑13年半，並處款70萬元（人民幣，下同，約85.4萬港元）。據悉，石某為了不被調查，曾企圖透過中間人送名畫給在北京的領導，但對方拒收。

裁判文書顯示，在2014年9月至2018年上半年，石學東利用擔任煙台銀行行長的職務便利，為煙台奧力特鋁業有限公司、招遠市商貿有限責任公司、李某甲等14個單位或個人，在辦理貸款、處置不良資產、親屬就業等方面提供幫助，並先後收受人民幣、美元、金條及購物卡，折合價值約720萬元（約878萬港元）。

2016年12月，石學東夥同時任煙台銀行龍口支行行長陳某甲，通過龍口支行違法發放三筆貸款共2億元（約2.4億港元）給趙某甲，當中部分貨款至今未償還，涉及本金及逾期利息逾9,500萬元（約1.16億港元）。

石某供述，為了不被調查，2019年春節前，趙某甲替他花100萬元（約122萬港元）購買了一幅百虎圖，透過一名姓愛新覺羅的人，打算送給北京一名叫「郭局」的領導，惟對方拒收。之後石某被查，該姓愛新覺羅的人將畫還給趙某甲。