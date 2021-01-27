醫院群組增220人需隔離　三市醫院停止探病

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（27日）公布，當地新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者分別自菲律賓、緬甸及美國入境。衞福部桃園醫院群組連續3日無新增確診個案，但防疫部門針對早前的確診者，增列220為檢測對象，令相關居家隔離人數增至3,482人。

台衞福部長陳時中交代，菲律賓籍患者為30多歲男性工人，本月6日來台工作，迄今無症狀；他在自主健康管理期間未與他人接觸，故毋須匡列接觸者。緬甸籍患者為30多歲男性船員，本月3日來台，迄今無症狀；已掌握個案接觸者共27人，分別列居家隔離和自主健康管理。美國入境患者為台籍40多歲女性，17日返台，曾出現咳嗽、腹瀉及發燒症狀；當局正在統計同班機接觸者。

因應醫院群組感染，陳時中周三宣布台北市、新北市及桃園市所轄醫院須調整門禁時間，即日起至2月9日全面停止開放探病，住院病人的陪病者仍為1名；但家屬在陪同手術、患者須入往急症病房，及病情惡化等情形則可酌情評估處理。另外，桃園醫院人員已陸續隔離完畢，護理之家也告採檢完成，未來一兩天將安排綜合大樓人員檢測，預計2月4日再次進行全院採檢。