業主罵社區支書無能被罰行拘　區公安疑濫權

貴州省畢節市某社區一名任姓女業主，近日在微信群內稱社區劉姓女支書是「草包（即無能）支書」。數日後，人在貴陽市的任女遭畢節市警員跨市帶走，並作行政拘留3天處分，事件令人質疑警方濫權。畢節市公安局周二（26日）發聲明撤銷任女的處罰，並調查辦案警員。據知劉女支書的前夫曾任職對任女作行拘處分的公安分局。

事件起因為任女稱小區業委會不召開業主大會，擅自讓物業管理公司通過試用期，又指控物管公司擅自挪用業主款項，卻拒絕業主調查。她於是向社區劉女支書提出質疑，對方卻回應，業委會無權召開業主大會。任女之後將對話截圖發到業主微信群，並留言「看這個草包支書怎麼說」。

去年11月4日，畢節市公安局七星關分局前往貴陽市，對任女給予行拘處分。而行政處罰決定書明確提到，處罰的原因就是「草包支書」一句話。事後大多輿論質疑涉事警員在事件中濫權，包括畢節市公安當着貴陽市警員面前，強行入屋將任女鎖上手銬帶走；亦有指劉女支書的丈夫是一名警員。涉事劉女支書曾回應，她只是想讓任女道歉。

畢節市公安局周二通報稱，任女因在微信群侮辱他人，七星關分局洪山派出所接報後多次傳喚任女，因對方不配合，該派出所才進行異地傳喚。經審查，該傳喚程序違法，因此已撤銷對任女的行政處罰，而涉案派出所所長及民警亦停職受查。至於事件中劉女支書，其趙姓前夫為七星關分局警員，兩人於2014年已離緍。針對警員辦案是否涉及人情或關係，七星區紀委監委已介入調查。