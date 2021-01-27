網購平台興起「滴血吊墜」　少女自殘取血為男友辟邪

內地網購平台近期興起網紅商品「滴血吊墜」，供女孩們自殘取血灌入空心吊墜，自製成「愛心吊墜」來「為男朋友求平安」，有商店甚至聲稱有為吊墜開光，來增強擋災之效。本是無稽的產品卻引來不少年輕女孩光顧，有商店營業額竟達數千，引發社會熱議。

購買這款「滴血吊墜」時通常附送採血針、滴管和止血膠布，價格約在20元（人民幣，下同，約23.93港元）至40元（約47.87港元）之間。買家收到貨物後，就用配備的細針採血，然後以滴管吸血，再把血灌入空心吊墜中，不少人在評論區展示自己扎手指、割手等血腥照片，有的刺傷幾個手指，有的用眉刀增大傷口以便取血，有的甚至到醫院求護士幫忙取血，還寫下「挺有意義的」、「瓶子挺好看」、「女人對自己下手狠一些，閨密都羨慕」、「我的他居然被感動哭了」等留言。

此事讓網民紛紛表示震驚，有留言表示「姐妹你關心關心你自己吧，這真的是愛嗎？」、「什麽陰間玩意？」、「咋不用姨媽血，更辟邪」、「腦子是個好東西」等等，有醫護人士留言曾遇過有女孩來醫院取血做吊墜的經歷，痛批此舉或帶來感染破傷風、甚至愛滋病等風險，在防疫期間尤甚，而血液在狹小吊墜內極易產生細菌甚至神經毒素，若意外撒漏後果不堪設想，更遑論擋災。

內地近年來此類商品多不勝數，除了「滴血吊墜」外，還有用頭髮編手鏈的「青絲手鏈」、滴上自己血的「血刺綉」和「血護身符」、甚至在古代用以處罰犯人的酷刑「在身上用刀刻名字」等，都被不少年輕女孩追捧，成為她們對男友「愛的證明」。