女子遇漲潮墮江殞命　父母索賠傳為弟弟買樓

浙江杭州市濱江區24歲女子洛洛，疑因長期被家人索取金錢，不堪壓力，前年10月在錢塘江邊散心時，遇到漲潮意外墮江死亡。由於事發時並非工作時間，洛洛任職的公司事後對家屬補償6萬元（人民幣，下同，約7.18萬港元）作為撫卹金，惟家屬3天後突然索賠41萬元（約49萬港元），有傳因其要給洛洛的弟弟買樓，引發輿論關注。

內媒周二（26日）公開逝世洛洛的家屬和公司高層的第6次調解片段。從片段可見，洛洛父母表示女兒入職約3年，且能幹上進，每月工資能達1萬元（1.2萬港元）以上，沒有同事能超過她。母親又指，她提出要來杭州探望女兒時，女兒總以工作繁忙為由推脫，稱每日都要工作到晚上10時或11時。

心理專家聽罷，便展示了洛洛去世前2個月內的微博貼文，當中不僅屢次提及對親情的失望，更寫道罹患抑鬱症的痛苦、以及多次嘗試自殺，例如「我倒寧願花錢買斷親情，從此兩不相欠」、「時常自欺欺人說不被愛也沒關係，其實內心還是渴望夠被愛」、「割過腕了，也吞過藥了」、「想來想去我覺得不如現在就死掉比較好」等。然而當問及知否洛洛抑鬱時，父母皆表示不知道，並認為女兒從小堅強。

其後，公司高層質問家屬，稱：「你們自己知道她怎麽死的，就是希望敲詐點錢給兒子送去！」言罷，雙方一度情緒激動互相叫囂。有高層表示，當第1次調解時，就聽到洛洛父親說要多20萬元（23.9萬港元）來給兒子買樓付首期，原本出於人道同情才作出補償的他感到震驚又憤怒；該高層其後又拿出微信截圖證明，洛洛母親早就知道女兒有抑鬱，更嘗試自殺的經歷。