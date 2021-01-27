台海軍展示蒼穹遠程雷達車　偵搜敵軍艦艇供雄風導彈獵殺

去年曾曝光的疑似蒼穹遠程機動雷達車。

台灣海軍周三（27日）在高雄左營軍港舉行「春節加強戰備操演」，首次正式展示多款新型武器，包括蒼穹遠程機動雷達車、M109新式特種作戰突擊艇，前者聲稱依陣地高度偵搜距離達130浬（240公里）以上，可搜出海上的敵軍艦艇，供雄風反艦導彈進行精準獵殺。

台媒指，由於海軍現有2001型機動雷達車7組，均屬中程雷達車，無法取代遠程雷達站功能，因此2017年起委由中科院籌建蒼穹遠程機動雷達車組。未來一旦投入使用，具備遠程雷達站功能，可監測台海水面艦艇，向指揮站傳回資訊進行作戰評估，由軍艦或是岸置反艦導彈發動攻擊。

至於M109新式特種作戰突擊艇，配有50機槍、40榴彈槍及74機槍，可執行海防偵巡任務，戰演訓時負責安全航道布設及水中障礙物爆破作業，以利登陸舟波搶灘；另戰備階段提升後，負責近岸3浬海上警戒，可執行快反、海上情蒐、滲透突擊、反劫船及防敵特攻滲透，確保防區安全。

此外，兩棲偵搜大隊執行反特攻作戰操演。演練亦設有布雷及掃雷項目，海軍出動海軍獵雷艦與S-70C反潛直升機進行偵雷與觀雷作業，更罕有地展示台造的萬象水雷，實地布雷、掃雷及爆破，場面相當震撼。