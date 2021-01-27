拍片揭女法官斂財　判頭涉敲詐羈押逾900日終開庭

海南省高級人民法院前副院長張家慧，因為與朋友打麻雀金額上落萬元的影片外洩，被揭斂財，最終被判刑18年。而拍攝該段打麻雀影片段的工程判頭易真武，因涉嫌敲詐勒索張的丈夫劉遠生被起訴，案件周三（27日）上午在重慶萬州法院開庭審理，但未宣判。此前，易已被羈柙逾900天。

易原本替劉的公司承包工程，曾在張的家庭聚會上拍下她打麻雀的影片。其後易與劉因工程款項結算出現糾紛，於2018年4月將影片，連同涉及劉「操縱股市，如何利用農業項目騙取政府補貼」的錄音，一同寄給張，又在網上發布影片和錄音作威脅。劉之後同意給易支付200萬元（人民幣，下同，約244萬港元），並於同年5月給其轉帳50萬元（約61萬港元）。之後劉報警，易同年6月被萬州區公安局刑拘。

易敲詐劉一案於2018年8月23日移送審查起訴。翌年4月，案件在萬州區法院開審。易在庭上否認控罪，指利用錄音和影片只是一種手段，目的是要劉按照合同給錢。之後張與劉因捲200億（約244億港元）資產風波被查。去年7月萬州區法院原定再開庭審理此案，但易的辯護律師於開庭前4日接獲法院通知「暫時不開庭」。直至上周五（22日），律師終獲法院通知周三再開庭。

此外，去年12月張家慧獲刑後，該案聯合調查組督促海南省高級人民法院對所涉案件啟動內部監督程序審查。海南高院院長陳鳳超周二（26日）在海南省六屆人大四次會議上表示，去年海南高院對張家慧干預過的案件全面審查，已對5宗案件依法啟動再審糾正程序。