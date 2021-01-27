曾代理投毒冤案及舉報檢察官索賄　襲祥棟遭吊銷律師證

內地網絡流傳一份文件顯示，山東律師襲祥棟因在一宗涉黑案件庭審中，多次不服從審判長指揮，肆意干擾法庭審訊，周三（27日）接獲山東省司法廳通知，其律師執業證書被吊銷。據了解，襲祥棟曾代理內地律師王全璋案、山東女子任艷紅投毒案等，去年更曾在庭上舉報包頭市稀土高新區檢察院檢察官李書耀處理涉黑案時索賄，李事後受查。

文件顯示，浙江湖州市吳興區人民法院早前審理池慎剛等人涉黑案件時，襲祥棟作為辯護律師，多次不服從審判長指揮，持續打斷法官、公訴人發言，未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理等違規行為，且經法庭多次釋明及警告後仍不改正，違反《律師法》，遂決定吊銷其律師執業證書。襲可在3天內提出聽證申請，逾期將被視為放棄聽證權利。

內媒此前報道，池慎剛涉黑案去年多次在吳興區法院開庭審訊。襲祥棟曾在網上發文，指池身患多種疾病，曾在庭上暈倒，池的家人頻頻喊冤，惟遭合議庭罔顧。案件最終在去年7月31日宣判，池慎剛因犯組織、領導黑社會性質組織、敲詐勒索、尋釁滋事、開設賭場、侵犯公民個人訊息、非法拘禁及挪用資金等罪，被判囚21年，剝奪政治權利3年，沒收個人全部財產，並罰款56萬元人民幣（約68萬港元）。