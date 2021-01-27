人社部公布百大最缺人職業　銷售員排榜首

銷售員是內地目前最缺人的職業。

內地人力資源和社會保障部周二（26日）公布去年第4季度100個最缺人職業，前10名分別為銷售員、清潔工人、保安、商品營業員、餐廳服務員、家政服務員、客戶服務管理員、車工、房地產經紀人及電焊工，其中銷售員再次排名榜首。

根據人社部發布的「2020年第4季度全國招聘大於求職最缺工的100個職業排行」，在這些最需要勞動力的職業中，以製造業和服務業為最多，各佔36個，佔19個的專業技術行業次之，其餘8個與政府機關、農林牧漁業和佛教寺廟等有關。

與去年10月發布的第3季度數據相比，招聘需求人數從131.3萬增至141.8萬，增幅達7.75%，求職人數卻稍微下降0.61%，導致勞動力缺口人數從82.4萬增至92.9萬，同比增加12.74%，總體求人倍率（招聘需求人數與求職人數的比值）從2.67升至2.90，同比上漲8.61%，缺口數和總體求人倍率為2019年第3季度以來最高。

另外，服務業勞動力需求在疫情期間不斷加大，保安、保姆、養老護理員等排名上升，家政服務員進入前10，嬰幼兒發展引導員、孤殘兒童護理員則首次入榜；而製造業亦持續缺人，在25個行業新進職業中，有15個為製造業，佔比60%，包括冶煉工程技術人員、鑄造工、汽車工程技術人員、金屬熱處理工等。