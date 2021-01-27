超市施工水淹屋苑停車場　業主維權反遭圍毆致死

山西呂梁離石區一個屋苑，近日有業主不滿新超市施工破壞樓體，更懷疑導致地下停車場水管爆裂。36歲的業主穆先生周日（24日）到超市交涉，詎料遭多人綁起手腳毆打，送醫搶救無效後死亡。

事發位於當地盛世君悅屋苑。據同區業主李女士交代，屋苑所屬物業公司早前引進了一間超市，但居民不滿其在改造工程中破壞樓宇安全，有關部門也讓超市停工整改。至周日下午5時許，屋苑地下停車場水管疑因工爆裂，令多部電單車報銷；包含穆先生在內的7名業主到超市地盤交涉。

突然，超市內出現多名身穿迷彩服男子，把穆氏按倒在地拳打腳踢，再將他的手腳綑綁，有人用腳狂踹他的頭，還有人直接壓坐他的胸腔。其他業主聞訊而來，但被攔在樓梯外，現場一片漆黑，令其他業主無法拍攝罪證。死者妻子趕往央求對方住手，指丈夫曾做過心臟支架；惟迷彩服男子拒絕理會，更把穆妻關在黑屋子裏。

警員同日晚上接報到場，穆先生才脫困獲釋，其時稱頭部多處受傷、身體不舒服。警方通報指，穆男案後自行到市人民醫院檢查，因心梗入住內科深切治療病房，最終於翌日凌晨不治；涉案人員已全部被控制。屋苑所屬物業公司尚未回應事件。