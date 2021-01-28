工人死後屍體竟放車尾箱　家屬質疑未經搶救

江蘇金峰水泥集團有限公司一名員工近日在工廠內離奇死亡，公司竟未經家屬同意，用私家車把屍體送往火化。家屬質疑警方指死者是「經送醫不治身亡」的說法，懷疑是工廠安全措施不到位造成致命事故。工廠所在地的安全生產監督單位表示，已就事件展開調查。

死者女兒王女士在微博爆料稱，父親於工廠工作已13年半。去年12月31日，父親遲遲未返家，電話亦無法接通。王女士當晚11時許聯絡到工廠一名負責人，對方稱其父在溧陽市人民醫院，但當她趕到醫院，對方卻表示沒有其父的入院記錄。約1小時後，工廠負責人到醫院向王女士稱其父已死去。當王女士要求見父親最後一面，對方竟稱其父屍體放在私家車的車尾箱，準備送往殯儀館。王女士雖然拒絕，卻一併被拉上車載走。

王女士周三（27日）再在微博發文稱，父親遺體被放在殯儀館10多天後，由於當地民政部拒向家屬發還屍體，家屬又無法聯絡上公司，最終家屬無奈請求派出所發出死亡證明，本月10日將父親屍體火化。王女士向媒體提供的死亡鑑定意見通知書顯示，其父死因是鈍性外力擠壓胸腹部及部分肢體致創傷性、失血性休克死亡。王女士質疑其父根本未經救治，否則其屍體不會放置於車尾箱。對此，溧陽市公安局社渚派出所表示不便接受採訪。

事後，記者欲聯絡水泥公司，但電話無法接通。社渚鎮安監部門工作人員則表示，事故確實發生於去年12月31日，因死者屬非正常死亡，根據相關規定，死者遺體無法交還家屬。工作人員又否認涉事公司強行火化遺體的說法，指火葬場是按家屬到公安部門辦死亡證明才進行火化。事發後當地政府已於本月4日組織公安、紀委、行業協會等多部門組成聯合調查組，進行事故調查。據知，涉事金峰水泥集團是金峰集團旗下產業，曾榮獲「中國民營企業500強」等稱號。