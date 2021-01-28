須隔離民眾不夠現錢　滯留酒店外度寒夜

陝西省西安市有民眾近日爆料，指自己一行人從新加坡回國，並在酒店完成14天隔離後，突然被當地防疫部門，要求更換酒店再隔離多7天。由於他們攜帶金錢不足以支付新隔離期的全部款項，被酒店拒絕入住，數人被迫在寒風中滯留整夜，引發輿論關注。

內媒周三（27日）報道，趙姓男事主及5名親友完成隔離後，原本準備回家居家隔離，詎料防疫部門趕至，聲稱省政府指示入境當地者須增至21天隔離期，且必須在酒店進行。趙男表示，原本隔離期的兩周住宿費為6,510元（人民幣，下同，約7,790港元），自己已經全數繳納，但新酒店費用一天要價460元（約550港元），事發突然下沒有足夠錢付全款。

酒店選擇在大樓外搭建臨時棚架來安置他們，趙男指出，他們曾提出先交部分款項，其後再補上，「我說我們寫欠條啊，最起碼可以先住進去，萬一在外面受冷了，完了生病了這個算誰的責任呢」，但其提議通通不獲接受。他們只得在外瑟縮一整夜，其中包括身體欠佳的老婦，直到翌日上午8時至9時，才凑夠錢獲准入住。根據網絡天氣資料，西安市1月平均溫度在攝氏零下4度至5度之間。