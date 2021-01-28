上任後首談與中國關係 美卿：有對抗有競爭但也能合作

周二（26日）才上任的美國國務卿布林肯，周三（27日）首度談及美中關係。他表示，美中關係雖有對抗和競爭成分，但也有可以合作的方面。

布林肯周二舉辦上任後首場記者簡報會，有記者詢問布林肯，他既然同意北京在新疆實施「種族滅絕」的指控，在這背景下能如何與中國在氣候變化問題上合作。布林肯回應稱，美中關係無疑是未來世界上最重要的雙邊關係，這不是秘密，而這段關係將塑造未來世界的樣貌。他稱美中關係對抗成分日益增加，當中有競爭部分，但仍有可合作地方。若共事能符合雙方共同利益，就是可合作領域，這顯然包括氣候議題。

布林肯說，能夠在對抗全球暖化上取得具體進展，對中國、美國與其他國家都有利；他認為並希望美中能在此議題上尋求合作，但進行時會依循美國大體的外交政策，亦會關顧到美方關切及需要解決的各個中國議題。

獲總統拜登提名出任駐聯合國大使的托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield），同日較早前在參議院的提名確聽認證會上表示，美國國務院正在覆核特朗普政府指中國在新疆實施「種族滅絕」的定性，因為作出該定性時「未有跟足程序」。布林肯被問及對此的評論時表示強調，他還沒看到托馬斯—格林菲爾德的證詞，所以不便評論，但他判斷維吾爾族人正面臨「種族滅絕」，這點沒有改變。

布林肯周三亦分別與英國外相藍韜文和德國外長馬斯通電話，他們都同意在中國議題上緊密合作。