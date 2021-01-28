退役失明軍人回鄉　盼眾籌治療患癌女兒

重慶市一名陳姓軍人從軍17年，因執行任務導致失明，之後退役，惟回鄉後惡運卻接踵而至，先是老父患癌病逝，後有年幼女兒患上白血病。去年12月，曾接受兩次骨髓移植的女兒舊病復發，需再接受電療。經濟上早已陷入困境的陳希望透過籌款，為女兒治病。

陳光貌於1999年參軍，之後在一次託運任務中弄傷右眼，2015年徹底失明，2016年申請退役回鄉，同年其父被驗出患上晚期肺癌，一年後當時8歲的女兒又發現患上白血病。2017年9月15日是陳男百感交集的一日，因為當天他捐出骨髓給女兒進行移植，其父親亦因病離世。

女兒接受骨髓移植後接受覆查，不幸復發，需再接受移植。而這次的骨髓是來自骨髓庫，手術後，女兒身體不但出現排斥，更發現白血病細胞已入侵大腦神經組織，轉化為中樞神經系統白血病，下一步需接受電療。陳男過去為支付女兒近500萬元（人民幣，下同，約610萬港元）的醫藥費，不但已將房屋抵押，又向銀行及親友借錢。因此今要讓女兒接受電療，他惟有向公眾募捐。經內媒報道陳男的遭遇，據指一天內陳家已收到約6萬元（約6..1萬港元）善款。

陳男表示，女兒一次化療後對父親說：「爸爸，有一天我不在了，可以把我的眼睛給你嗎？」不過陳男強調，只有女兒仍存有一絲希望，他都會努力籌錢讓她接受治療。