澳洲智庫分析新西蘭抗疫表現最好　台灣排第3

澳洲智庫洛伊研究院（Lowy Institute）周四（28日）發布應對新冠疫情表現指數，在98個國家及地區中亞太地區的表現普遍較好，其中新西蘭、越南及台灣分別排頭3位；確診及病歿數最多的美國則排第94位。報告指，由於中國大陸缺乏充分的公開檢測數據，故未納入評估，香港亦不在排名中。

抗疫表現最好的4至10位，分別是泰國、塞浦路斯、盧旺達、冰島、澳洲、拉脫維亞及斯里蘭卡。另外，新加坡排第13位，日本排第15位，英國第66位，印度排第86位，榜尾的95至98位分別是伊朗、哥倫比亞、墨西哥及巴西，反映美洲情況普遍嚴峻。

研究分析當地出現第100宗病例後一連36周的數據，根據累計確診數、每百萬人確診數、病歿數、每百萬人病歿數、確診病例佔檢測人數的比例、每千人檢測數等指標，得出上述排名。研究指出，經濟發展水平與政治制度差異對抗疫成績的影響，比民眾認知程度的影響少，在人口較少、凝聚力強的社會及具有力機構的國家，應對疫情大流行較有優勢。

洛伊研究院研究員勒馬耶（Herve Lemahieu）表示，結果顯示人口少於1,000萬的國家及地區，比大國更能快速處理緊急醫療事件，如排頭幾位的塞浦路斯、盧旺達、冰島及拉脫維亞。他認為，結果亦顯示獨裁政權不一定比民主政權更有效應對危機，獨裁政權雖能更快動員及封鎖，但難以為繼；民主國家雖在疫情初期反應普遍較慢，但第一波疫情後逐漸改善，美國、英國等則是例外，原因是沒採取足夠嚴格的防疫措施。

抗疫表現指數（部分排名）：

1. 新西蘭

2. 越南

3. 台灣

4. 泰國

5. 塞浦路斯

6. 盧旺達

7. 冰島

8. 澳洲

9. 拉脫維亞

10. 斯里蘭卡

13. 新加坡

15. 日本

66. 英國

86. 印度

94. 美國

95. 伊朗

96. 哥倫比亞

97. 墨西哥

98. 巴西