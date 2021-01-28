蒙冤入獄上訴35年改判無罪　82歲老翁申請國家賠償獲受理

安徽六安市金寨縣82歲老翁程善貴，因鄰里鬥毆事件被判入獄，申訴35年後改判無罪，遂向法院申請國家賠償逾298萬元（人民幣，下同，約361萬港元）。內媒周四（28日）報道，法院起初不予立案，經1年多磋商後，去年12月30日發出通知書，正式立案受理申賠。

1982年7月29日，程善貴次子、程善貴堂弟程善芝，因擔水發生碰撞，引致兩家人互相打鬥，結果程善芝頭部受傷住院，程善貴被行拘15日。翌年44歲的程善貴因故意傷人被逮捕，一審被判入獄12年，他不服判決而不斷申訴。直至2018年10月，金寨縣法院作出第四次判決，改判他無罪。

改判無罪後，程善貴向金寨縣法院申請國家賠償，惟法院以案件不適用《國家賠償法》為由駁回申請，理由是該法是1995年1月1日起實施，且不設追溯，故無法立案。不過，程善貴認為自己在2018年才被判無罪，1995年1月1日以後的部分應獲得賠償，雙方進入磋商階段。

程善貴與金寨縣法院前後進行十次磋商，持續1年多。2020年12月最後一次磋商時，法院提出賠償他約36萬元（約43萬港元），但被拒絕。他表示，蒙冤入獄對自己和家庭造成無法挽回的損失。他堅持在同年4月提出的逾298萬元幣賠款。法院審理後認為，他的申請符合立案條件，決定受理。