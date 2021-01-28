道路基建債台高築　政府「茅台化債」融資惹議

2020年底，貴州茅台股東向省國有資本公司「無償劃轉」5,024萬股股份，當時價值925億元（人民幣，下同，約1,105億港元），被指為抵貴州日益嚴重的債務問題。有證券公司總經理指出，貴州自10年前起借貸推動高速公路建設，惟山區多導致成本高，加上車流量不足，高速公路盈利能力弱，導致現在入不敷支。

2019年度數據指出，貴州高速公路利息支出為112.89億元（約134.9億港元），但當年的車輛通行費收入卻只有101.71億元（約121.5億港元）；到2020年新冠疫情侵襲，各地車輛通行減少，當地公路僅在首三季度便已虧損21.59億（約25.8億港元）。2020年3月末，貴州高速公司總負債已經達到2773.42億元（約3,314億港元）。

因應地方政府債務違約風險問題，2020年3月，省交通運輸廳黨委書記、廳長高衞東，空降擔任茅台集團和貴州茅台董事長。有內地信用評級公司總監指出，貴州城市投資債務嚴重，導致地方政府融資平台的信貸狀況疲弱。當地為緩解風險傳導，只能依賴資本市場信用良好的茅台發債。